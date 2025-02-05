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12:05, 5 февраля 2025Спорт

Третьяк обвинил IIHF в нарушении прав человека

Третьяк обвинил IIHF в нарушении прав человека из-за отстранения сборной России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил продление санкций со стороны Международной федерации хоккея (IIHF). Его слова приводит ТАСС.

Третьяк обвинил IIHF в нарушении прав человека и хоккеиста. «В России выросло целое поколение новых талантов, эти игроки могли бы выступать на юниорских и молодежных мировых первенствах, пробиваться во взрослую сборную и брать в ее составе медали. Но им не дают соревноваться с соперниками из других стран, лишают мечты, которая так важна для каждого спортсмена», — заявил он, добавив, что ФХР продолжит отстаивать интересы российского спорта.

4 февраля IIHF приняла решение не допускать сборную России к чемпионату мира 2026 года из соображений безопасности. При этом решение о выступлении команды на Олимпийских играх-2026 будет принято после выборов президента Международного олимпийского комитета в марте 2025-го.

Российские хоккеисты не принимают участие в международных турнирах с конца февраля 2022 года. Последним крупным соревнованием для россиян были Олимпийские игры-2022, где команда завоевала серебряные медали.

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