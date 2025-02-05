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18:30, 5 февраля 2025Путешествия

Туристов призвали не оголяться в Рамадан в арабских странах

TourDom: В Египте запретов для туристов в Рамадан нет
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Abdel Hadi Ramahi / Reuters

Российских туристов призвали не оголяться в арабских странах во время Рамадана в марте. Об этом заявил аналитик по туризму, директор нескольких принимающих компаний в Египте Мухамад Юсеф в беседе с TourDom.

При этом Юсеф заметил, что в Египте особых запретов для иностранцев в этот период нет. По его словам, даже все развлекательные программы сохраняются. «Единственная просьба — не выходить в это время за пределы отеля в одних купальниках или слишком открытых платьях. Наденьте хотя бы футболки и обычные шорты», — отметил он.

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Однако, к примеру, в Катаре и Омане правила строже: там даже кафе и рестораны вне отелей закрыты днем. Также могут не работать бассейны на территории туристических комплексов.

Ранее российская туристка побывала вместе с мужем и детьми в Дагестане и пожаловалась на ограничения, с которыми ей пришлось столкнуться на отдыхе из-за начавшегося в республике священного поста Рамадан.

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