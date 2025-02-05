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13:56, 5 февраля 2025Интернет и СМИ

Украине предрекли печальный конец при решении ее союзников последовать идее Трампа

Bloomberg: Если союзники потребуют ресурсы Украины, от нее останутся кости
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Украина окажется в тяжелом положении, если ее союзники захотят последовать идее президента США Дональда Трампа и потребуют от страны ресурсы в обмен на помощь. Такое мнение выразил обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

Колумнист обратил внимание на то, что канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал эгоистичным предложение американского лидера использовать природные ресурсы Украины в обмен на военную помощь.

«Если США собирается монетизировать свою поддержку обороны Украины, то почему бы это не сделать и десяткам других стран, которые ей помогали? И если бы это случилось, от страны не осталось бы ничего, кроме костей», — предрек Чемпион.

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При этом обозреватель призвал страны Европы перестать жаловаться и позволить президенту США заключить такую сделку. «Сделка Трампа — это цена, которую Украина должна заплатить за то, чтобы США продолжали быть вовлеченными [в конфликт], и которую Европе стоит принять как плату за свою продолжающуюся зависимость от военной мощи США», — заявил автор материала.

Ранее сообщалось, что ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал согласие президента Украины Владимира Зеленского с идеей американского лидера о помощи Киеву в обмен на редкоземельные металлы. «На Украине у (...) Зеленского все продается», — высказался он.

Трамп перед этим сообщил, что США хотят получать редкоземельные металлы с Украины. Он указал на то, что заинтересован в получении этих ресурсов в обмен на помощь Вашингтона Киеву. Зеленский в ответ заявил, что Украина открыта для разработки полезных ископаемых партнерами, поставляющими Киеву оружие.

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