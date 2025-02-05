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14:34, 5 февраля 2025Силовые структуры

Украинская спецслужба при поддержке Запада активно занялась радикализацией россиян

Бастрыкин: Спецслужбы Украины развернули кампанию по радикализации россиян
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинская спецслужба активно проводит кампанию в России с целью радикализации и дезинформации ее граждан. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на итоговой коллегии ведомства, передает ТАСС.

По его словам, проводится широкая пропаганда при поддержке Запада, в ходе которой идет воздействие на россиян, тиражируются идеи терроризма и неонацизма в условиях проведения специальной военной операции. Следственный комитет работает против подрывной деятельности, отметил Бастрыкин и сообщил, что за публичное распространение ложной информации о Вооруженных силах России и их дискредитацию следователи возбудили 615 уголовных дел в течение 2024 года.

В суды направлены материалы в отношении 365 обвиняемых.

27 января сообщалось, что Лефортовский суд Москвы приговорил 63-летнего Константина Селезнева к восьми годам колонии общего режима за фейки о ВС России.

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