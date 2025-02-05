В МИД заявили о ратификации Путиным договора о гарантиях безопасности с Белоруссией

Грушко: Путин ратифицирует договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Президент России Владимир Путин вносит на ратификацию договор о гарантиях безопасности с Белоруссией. Распоряжение об этом опубликовано на официально сайте правовой информации.

Документ двум палатам парламента представит замглавы МИД России Александр Грушко. Его назначили «официальным представителем президента Российской Федерации при (...) ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», приводится из акта внешнеполитического ведомства.

Документ о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией был подписан в Минске 6 декабря 2024 года во время 25-летия празднования создания Союзного Государства. Его подписали президенты двух стран — Владимир Путин и Александр Лукашенко. В документе прописан порядок действий при возникновении реальной угрозы суверенитету двух стран.

Ранее в Белоруссии Государственный пограничный комитет (ГПК) заявил о 41 провокации со стороны Украины за 2024 год. Сообщается, что 17 из них — залет дронов на территорию республики.