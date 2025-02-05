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18:11, 5 февраля 2025Наука и техника

В Перми открыли производство двигателей «Ангары»

«Роскосмос»: В Перми открыли производство двигателей ракет семейства «Ангара»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Перми открыли производство двигателей ракет семейства «Ангара». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Предприятие компании «Протон-ПМ» заработало в пермском микрорайоне Новые Ляды. На его территории планируется выпуск двигателей РД-191.

«Производственный корпус площадью более 44 тысяч квадратных метров включает четыре цеха: гальванический, механический, механосборочный и сборочный», — заявили в госкорпорации.

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Там добавили, что новое производство обеспечит серийный выпуск ракетных двигателей для семейства «Ангара».

В январе госкорпорация сообщила, что в 2025 году продолжатся автономные испытания объектов стартового комплекса «Ангара».

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