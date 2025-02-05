В российском городе задержали 20 человек за аферу с медосмотрами на 50 миллионов

В Петербурге раскрыли схему мошенничества с профосмотрами на 50 млн рублей

В Санкт-Петербурге раскрыли схему мошенничества с профосмотрами на 50 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, полицейские раскрыли схему мошенничества с бюджетными средствами при проведении профессиональных медицинских осмотров сотрудников образовательных учреждений. Задержано около 20 человек, которые, возможно, причастны к афере.

По данным ведомства, чиновник администрации одного из районов города заставлял начальников образовательных организаций заключать договора на медицинские осмотры с двумя определенными фирмами. При этом фактически услуга не оказывалась, а в медкнижки вносилась ложная информация с фальшивыми печатями и подписями врачей. С 2021 по 2023 годы представитель администрации и генеральный директор фирм похитили бюджетных средств на сумму более 50 миллионов рублей.

В офисах и в местах проживания генерального директора и сотрудников компании проводятся обыски, изъятие документации, печатей, компьютерной техники. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что сотрудников российской военно-космической академии обвинили в мошенничестве.