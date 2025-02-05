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17:06, 5 февраля 2025Силовые структуры

В российском наркодиспансере мужчина устроил стрельбу

В пермском наркодиспансере мужчина устроил стрельбу, пострадавших нет
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Перми мужчина устроил стрельбу в наркодиспансере, пострадавших нет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной конфликта стала перепалка посетителя с врачом из комиссии, проводящей медицинское освидетельствование кандидатов на получение лицензии на оружие. Врач прогнала мужчину в коридор, а тот достал пистолет и выстрелил в воздух.

К месту инцидента прибыла полиция. В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего.

В результате стрельбы никто не пострадал.

Вечером 4 февраля на улице Кастанаевской в Москве произошла стрельба. В ходе конфликта один из участников выстрелил из травматического оружия в сторону знакомых ему мужчин. После этого одного из участников конфликта насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. В городе был объявлен план «Перехват».

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