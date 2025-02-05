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08:35, 5 февраля 2025Россия

В российском регионе произошел второй за месяц случай смерти медика на рабочем месте

В Новосибирской области медик-статистик потерял сознание на работе и не выжил
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Новосибирской области медик-статистик потерял сознание и не выжил. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Новосибирской области.

По информации службы, мужчине стало плохо прямо на рабочем месте, и прибывшие на место врачи поликлиники не смогли помочь коллеге. «Формируется комиссия по расследованию несчастного случая (...) Проводится осмотр места происшествия, опрос очевидцев и работодателя», — рассказали в инспекции.

Случай смерти медика на рабочем месте стал уже вторым за последний месяц в этом регионе — 15 января медсестра также потеряла сознание прямо на работе и не выжила.

Ранее сообщалось, что звонок телефона привел московских медиков к лежащему рядом со шприцами коллеге без признаков жизни. Это также случилось на рабочем месте.

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