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20:26, 5 февраля 2025Мир

Во Франции отклонили предложенную оппозицией резолюцию о вотуме недоверия правительству

Парламент Франции отклонил резолюцию о вотуме недоверия правительству
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции отклонило резолюцию о вотуме недоверия правительству, предложенную левой оппозицией. Это следует из итогов голосования на заседании Нацсобрания, которое транслируется на его сайте.

Так, в поддержку резолюции высказались только 128 парламентариев, тогда как для вотума недоверия необходимы голоса минимум 289 из 577 членов Нацсобрания.

Ранее стало известно, что левая партия «Непокоренная Франция» собирается выдвинуть вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, если тот попытается принять законопроект о бюджете без голосования депутатов.

4 декабря в нижней палате парламента Франции проголосовали за резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Вотум недоверия кабинету министров поддержал 331 парламентарий из необходимых для такого решения 289. Правительство Франции просуществовало 91 день.

Затем в ходе своего новогоднего обращения к нации президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что роспуск парламента принес «больше разногласий, чем решений». Он подчеркнул, что власти «столкнулись с политической нестабильностью». Макрон также объяснил, что решил распустить Национальное собрание, «чтобы избежать угрожающего бездействия».

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