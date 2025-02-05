Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:42, 5 февраля 2025Россия

ВСУ сбросили взрывчатку на администрацию района региона России

Хинштейн: ВСУ сбросили взрывное устройство на администрацию Беловского района
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство на администрацию Беловского района Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, инцидент произошел в ночь на 5 февраля. Каким способом сброшена взрывчатка, не уточняется. В результате удара оказался поврежден фасад здания и выбиты окна. Также повреждения получил автомобиль. Пострадавших нет.

Ранее Минобороны России сообщило, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили в Курской и Белгородской областях по два беспилотника ВСУ. Информацию о районах их уничтожения и возможных последствиях на земле в ведомстве не раскрыли.

Кроме того, в Краснодарском крае после атаки со стороны Украины загорелся резервуар с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, объект повредили обломки беспилотника. Предварительно, никто не пострадал.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудники Маска нагрянули с обысками в USAID и попытались вскрыть секретную комнату. Что они там нашли?

      Россиянин уговаривал школьниц употреблять наркотики и насиловал их

      ЦБ сообщил о новой схеме обмана россиян

      Россиянин напал в подъезде на раненого участника СВО

      В России раскрыли число отозванных из-за дефектов автомобилей

      В Госдуме ответили на слова Зеленского об утраченных Украиной территориях

      Названы лучшие отели России

      Зеленский заявил о намерении Украины вернуть новые регионы России силой

      В ЕС оказались «сыты по горло» политикой фон дер Ляйен

      В России высказались о намеке Зеленского на причастность Украины к убийству Саркисяна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше