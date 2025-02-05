ВСУ сбросили взрывчатку на администрацию района региона России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство на администрацию Беловского района Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.
По его словам, инцидент произошел в ночь на 5 февраля. Каким способом сброшена взрывчатка, не уточняется. В результате удара оказался поврежден фасад здания и выбиты окна. Также повреждения получил автомобиль. Пострадавших нет.
Ранее Минобороны России сообщило, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили в Курской и Белгородской областях по два беспилотника ВСУ. Информацию о районах их уничтожения и возможных последствиях на земле в ведомстве не раскрыли.
Кроме того, в Краснодарском крае после атаки со стороны Украины загорелся резервуар с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, объект повредили обломки беспилотника. Предварительно, никто не пострадал.