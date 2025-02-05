Зеленский назвал препятствие для проведения выборов

Зеленский: Выборов на Украине не будет до завершения горячей стадии конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения выборов в стране до завершения горячей стадии конфликта. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Глава государства подчеркнул, что открыт к любым выборам, но в военное время они невозможны. «Конституцию надо было бы изменить. (...) Горячая стадия закончится, закончится военное положение, тогда пройдут выборы», — сказал он.

20 мая 2024 года истек срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. В этот день должны были привести к присяге нового лидера, однако Зеленский отменил кампанию, подчеркнув, что выборы на данный момент «не ко времени».