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01:45, 5 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский назвал препятствие для проведения выборов

Зеленский: Выборов на Украине не будет до завершения горячей стадии конфликта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения выборов в стране до завершения горячей стадии конфликта. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Глава государства подчеркнул, что открыт к любым выборам, но в военное время они невозможны. «Конституцию надо было бы изменить. (...) Горячая стадия закончится, закончится военное положение, тогда пройдут выборы», — сказал он.

20 мая 2024 года истек срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. В этот день должны были привести к присяге нового лидера, однако Зеленский отменил кампанию, подчеркнув, что выборы на данный момент «не ко времени».

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