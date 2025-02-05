Зеленский встретился с главой МИД Великобритании

Зеленский и Ламми обсудили соглашение о партнерстве между Украиной и Британией

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми, они обсудили соглашение о партнерстве между двумя странами. Об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.

«Особое внимание (уделили) координации шагов с партнерами, гарантиям безопасности, усилению санкций против РФ, в том числе ее нефтяной отрасли и ОПК, и использованию замороженных российских активов в пользу нашей страны», — написал Зеленский.

Также украинский лидер отметил, что Киев ценит оказываемую Лондоном финансовую помощь.

5 февраля Зеленский рассказал, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Однако переход к дипломатическим мерам он допустил при условии, что их «посчитает нужными» народ Украины.

На заявления Зеленского отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания украинского политика пустыми словами.

