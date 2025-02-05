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18:59, 5 февраля 2025Из жизни

Женщина нашла потерявшегося сына после пяти лет поисков

В Таиланде женщина нашла сына, который ушел из дома и пропал пять лет назад
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Patsuda Paramee / Shutterstock / Fotodom

Жительница Таиланда воссоединилась с сыном, который потерялся пять лет назад. Об этом пишет The Thaiger.

16 ноября 2019 года 13-летний Тернопнг Докбуабан по прозвищу Аут ушел из дома в Бангкоке в соседний магазин, чтобы купить себе сладости и снеки, и пропал. Мать Аута, 38-летняя Нарират Манидаджарк, сходила с ума от беспокойства, потому что Аут был ребенком с особыми потребностями: он отставал в развитии от сверстников. Женщина расклеила постеры с фотографией сына и опубликовала сотни постов о его исчезновении в соцсетях. Она проверяла каждую зацепку — ездила смотреть на всех незнакомцев, в которых люди замечали малейшее сходство с Аутом.

Наконец, она обратилась в The Mirror Foundation, фонд, который помогает в поиске пропавших людей. Сотрудники даже загрузили ДНК мальчика в базу полиции. Однако поиски ничего не дали. Лишь через пять лет после исчезновения женщине прислали видео, на котором похожий на Аута юноша дрессирует собаку. Ролик был снят в собачьем питомнике. The Mirror Foundation нашли питомник и связались с хозяином. Как оказалось, Аут работал там последние два года. 23 января Манидаджарк приехала на ферму и наконец нашла сына.

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Как выяснилось, после ухода из дома Аут начал употреблять наркотики и некоторое время оставался бездомным. Затем он собирал мусор и сдавал его на переработку, а также работал на стройках. Пока неизвестно, вернется ли молодой человек домой, чтобы продолжить учебу, или останется работать в питомнике.

Ранее сообщалось, что женщина из штата Калифорния нашла пропавшего в 1999 году брата благодаря объявлению в журнале. Американка пояснила, что ей переслали апрельскую статью журнала USA Today о неопознанном пациенте больницы Лос-Анджелеса. К тексту прилагалась фотография.

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