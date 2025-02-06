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06:00, 6 февраля 2025Мир

Американских чиновников шокировало заявление Трампа о Газе

NYT: Чиновники в США шокированы словами Трампа о секторе Газа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Leah Millis / Reuters

Американские чиновники были шокированы заявлением президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о «взятии под контроль» сектора Газа и даже не провели заранее оценку осуществимости этой идеи. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

«Когда президент Трамп объявил во вторник свое предложение о взятии сектора Газа под контроль Соединенными Штатами, он шокировал даже высокопоставленных членов своего собственного Белого дома и правительства», — сказано в статье.

Как указали журналисты, внутри правительства США не было никаких встреч с Госдепом или Пентагоном, как это обычно происходит при любом серьезном внешнеполитическом предложении. Собеседники издания рассказали, что администрация Трампа не провела даже самого элементарного планирования, чтобы изучить осуществимость этой идеи.

Ранее Трамп по итогам переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Штаты готовы взять сектор Газа под контроль, провести демонтаж неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровнять территорию. При этом он предложил переселить жителей сектора Газа в две страны — Египет и Иорданию.

При этом посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что арабские страны против идеи президента США Трампа о переселении жителей сектора Газа.

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