Для принадлежащих США судов отменили сборы за проход через Панамский канал

Госдеп: Для американских судов отменили сборы за проход через Панамский канал

Власти Панамы решили отменить сборы за проход по Панамскому каналу судов, принадлежащих правительству США. Об этом проинформировали в Госдепе, пишет РИА Новости.

«Власти Панамы согласились больше не взимать сборы с судов правительства США за проход по Панамскому каналу», — уточнили в ведомстве.

Также отмечается, что эта мера сэкономит американским властям миллионы долларов ежегодно.

3 февраля Дональд Трамп заявил, что решение вопроса с Панамским каналом пройдет без участия американских солдат. До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил президенту Панамы, что Трамп не хочет сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион.

Ранее спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне рассказал, что администрация Дональда Трампа считает, что Панамский канал является стратегическим активом, который не может контролироваться Китаем «ни де-факто, ни де-юре».

