Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:25, 6 февраля 2025Мир

Для принадлежащих США судов отменили сборы за проход через Панамский канал

Госдеп: Для американских судов отменили сборы за проход через Панамский канал
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Власти Панамы решили отменить сборы за проход по Панамскому каналу судов, принадлежащих правительству США. Об этом проинформировали в Госдепе, пишет РИА Новости.

«Власти Панамы согласились больше не взимать сборы с судов правительства США за проход по Панамскому каналу», — уточнили в ведомстве.

Также отмечается, что эта мера сэкономит американским властям миллионы долларов ежегодно.

3 февраля Дональд Трамп заявил, что решение вопроса с Панамским каналом пройдет без участия американских солдат. До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил президенту Панамы, что Трамп не хочет сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион.

Ранее спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне рассказал, что администрация Дональда Трампа считает, что Панамский канал является стратегическим активом, который не может контролироваться Китаем «ни де-факто, ни де-юре».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего мэра Самары убили вместе с женой, а тела законсервировали в бочках. Подозреваемой оказалась внучка жертв

      Пожилая женщина пыталась выдать бездыханную дочь за живую и попалась из-за запаха

      Россиянам назвали малоизвестные услуги по ОМС

      В ЕС призвали срочно ввести тарифные меры против одного вида товаров из России

      ВМС США успешно сбили беспилотник с помощью лазера

      Для принадлежащих США судов отменили сборы за проход через Панамский канал

      Более 40 тысяч госслужащих США согласились уволиться по собственному желанию

      Путин поручил Хинштейну подготовить программу восстановления приграничья Курской области

      Названы самые необычные вакансии в Москве

      В Госдуме рассказали о россиянах с наиболее высокими пенсиями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше