Лжегадалка пообещала российскому пенсионеру вылечить его от рака и украла миллион рублей

В Иркутске полиция задержала лжегадалку, укравшую у пенсионера миллион рублей

В Иркутске сотрудники полиции задержали лжегадалку, которая украла у 80-летнего пенсионера миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

35-летняя женщина с ребенком подошла на улице к пенсионеру и предложила избавить его от болезни. Мужчину она довела до дома, где попросила стакан воды для ребенка, и под этим предлогом попала в квартиру. Там лжецелительница настояла на проведении ритуала снятия порчи «через очищение денег» — нужно было собрать все сбережения, завернуть в платок, провести обряд и не трогать сверток две недели. Когда женщина ушла, пенсионер решил проверить деньги и обнаружил их пропажу.

Прибывшие на место полицейские нашли отпечатки пальцев и по ним установили личность подозреваемой, после чего ее задержали. Деньги женщина потратить не успела, их вернули потерпевшему. Выяснилось, что лжегадалка уже отбывала наказание за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти женщина лишилась квартиры, машины и более 11 миллионов рублей из-за мошенников.

