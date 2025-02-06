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09:21, 6 февраля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о продвижении российских войск к западу от Курахово

DeepState: Российские войска продвинулись в Андреевке к западу от Курахово
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска продвинулись в селе Андреевка к западу от Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState в своем Telegram-канале.

Как отмечает Telegram-канал «Политика Страны», населенный пункт имеет важное значение для выхода на трассу в сторону города Запорожье и окружения подразделений ВСУ под Курахово. Подчеркивается, что продвижение на этом участке создает проблемы для украинской армии в селе Улаклы, которое располагается на трассе Курахово — Запорожье.

Кроме того, сообщается, что на кураховском направлении продолжаются интенсивные штурмы села Константинополь, находящегося под контролем ВСУ. По данным «Политики страны», российские военные атакуют населенный пункт с юга.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что бойцы ВСУ могут попасть в еще один котел в ДНР. По его словам, речь идет об украинских подразделениях, расположенных к западу от Курахово.

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