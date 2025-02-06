Названо преимущество РПЛ перед чемпионатом Испании

Директор офиса Ла Лиги Бланко заявил о превосходстве РПЛ в шоу на матчах

Директор клубного офиса Ла Лиги Хайме Бланко назвал преимущество Российской премьер-лиги (РПЛ) перед чемпионатом Испании. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Бланко заявил о превосходстве РПЛ в шоу на матчах и отметил большие инвестиции в сферу развлечений в футболе в России. «Мы видим в России очень интересные мероприятия во время матчей. Это позволяет зрителям проводить больше времени на арене, потреблять больше продукции. Мы вот тоже начали делать бонусные выступления артистов на стадионах или бонусные шоу», — рассказал он.

Ранее Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг сильнейших чемпионатов 2024 года. Российский турнир оказался на 73-м месте, испанский — на 2-м.

Российские сборные и клубы не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.