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20:24, 6 февраля 2025Силовые структуры

Осужденную дочь бывшего мэра Самары уведомили об исчезновении родителей

ТАСС: Дочери экс-мэра Самары сообщили в колонии об исчезновении родителей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Дочери бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмиле, осужденной на семь лет колонии за вымогательства, сообщили о ситуации с исчезновением родителей. Об этом пишет ТАСС.

Адвокат Тарховой заявил, что не знает, как она отреагировала на произошедшее, так как передавал информацию не он. Он уточнил, что осужденная находится в ИК-15 в Самаре.

Дочь экс-мэра Самары отбывает срок за вымогательство в крупном размере. Следствие и суд установили, что Людмила Тархова вместе с подельником вымогала 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы VI созыва Александра Милеева. Для этого она собрала на него компромат и шантажировала потерпевшего. В результате тот согласился передать нужную сумму, но обратился в ФСБ с заявлением о вымогательстве. Когда 12 июля 2021 года Тархова приехала за деньгами, ее задержали.

5 февраля сообщалось, что с экс-мэром Самары Тарховым и его женой расправились. Самарский районный суд арестовал на два месяца внучку Тархова, подозреваемую в расправе над ним и его супругой. Мотивом могла стать корысть — она собиралась продать имущество родственников.

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