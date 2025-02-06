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17:49, 6 февраля 2025Силовые структуры

Подозреваемая в расправе над экс-мэром Самары хотела скрыть преступление

СК: Подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары купила химсредства для его сокрытия
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: СУ СК России по Самарской области

Внучка, подозреваемая в расправе над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его женой, хотела скрыть преступление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, девушка готовилась к преступлению: она купила канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Следователям удалось найти места, где подозреваемая приобрела их.

Отмечается, что во время обысков в квартире внучки нашли телефоны и паспорта жертв. Кроме того, установлены места сбыта ювелирных изделий. Сотрудники СК продолжают допросы свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения и назначают экспертизы.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно ранее, 5 февраля. Тогда же была задержана и их внучка, давать показания она отказалась.

По данным следствия, после совершения преступления она отправляла СМС с телефонов деда и бабушки. Предположительно, внучка расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей.

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