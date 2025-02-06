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13:32, 6 февраля 2025Мир

Премьер Польши счел настольный теннис важнее госпереворота

Премьер Польши Туск назвал настольный теннис важнее обвинений в госперевороте
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск, в отношении которого возбудили дело по статье о государственном перевороте, назвал игру в настольный теннис важнее этих обвинений. Политик опубликовал соответствующий видеоролик на своей странице в социальной сети X.

Туск разместил запись, где играет в настольный теннис, и подписал ее фразой «Государственный переворот», добавив смеющийся смайлик. Голос за кадром говорит польскому премьеру, что его обвиняют в госперевороте.

«Спокойно. У нас здесь серьезные дела. Займемся этим позже», — ответил Туск, продолжая играть в теннис.

6 февраля Конституционный суд Польши открыл дело против Дональда Туска. Его подозревают в организации госпереворота.

В марте 2024 года глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский обвинил Туска в государственном перевороте и заявил, что польский премьер должен сесть в тюрьму на пожизненный срок.

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