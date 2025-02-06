В отношении премьера Польши Дональда Туска возбуждено дело о госперевороте

В отношении польского премьер-министра Дональда Туска возбудили дело по обвинению в государственном перевороте. Об этом сообщил председатель Конституционного суда страны Богдан Свенчковский.

Тридцать первого января я подписал 60-страничное уведомление о законном подозрении в совершении преступления государственного переворота премьер-министром, министрами, спикером сейма, спикером сената, депутатами Богдан Свенчковский Председатель Конституционного суда Польши

По его словам, после получения заявления прокурор Михал Островский начал расследование уголовного дела.

В ЕС осудили миграционную политику Туска

Члены Европейского парламента (ЕП) от Франции Фабрис Леджери и Жан-Поль Гарро жестко осудили миграционную политику премьер-министра Польши и его намерения препятствовать въезду мусульман в Европейский союз.

Сегодня, будучи премьер-министром Польши, Дональд Туск продолжает выступать против Пакта ЕС о предоставлении убежища и миграции. Однако он приветствует интерпретацию Еврокомиссии, которая позволяет государству-члену отступать от права ЕС на убежище, когда оно сталкивается с чрезвычайной миграционной ситуацией, организованной соседней третьей страной Фабрис Леджери и Жан-Поль Гарро Члены ЕП от Франции

В связи с этим Леджери и Гарро адресуют Еврокомиссии вопрос о ее мнении относительно взглядов Туска.

В октябре премьер-министр заявил, что Польша хочет временно приостановить предоставление убежища мигрантам. «Я буду добиваться в Европе признания такого решения», — сказал он. Политик подчеркнул, что государство должно иметь 100-процентный контроль над тем, кто въезжает в Польшу.

В марте премьеру Польши пригрозили пожизненным заключением

27 марта глава партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Туск виновен в государственном перевороте и должен сесть в тюрьму на пожизненный срок.

«Я говорю о последствиях того, что происходит в настоящее время, а это действие, подпадающее под статью 127 Уголовного кодекса о насильственной смене государственного строя», — заявил Качиньский.

По его словам, виновные в попытке госпереворота «должны попасть в тюрьму» на пожизненное заключение, и пригрозил Туску подобными мерами, поскольку «к нему эти слова тоже относятся».