Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:52, 6 февраля 2025Мир

Конституционный суд Польши открыл дело против Дональда Туска. Премьер-министра страны обвиняют в госперевороте

В отношении премьера Польши Дональда Туска возбуждено дело о госперевороте
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Туск

Дональд Туск. Kacper Pempel / Reuters

В отношении польского премьер-министра Дональда Туска возбудили дело по обвинению в государственном перевороте. Об этом сообщил председатель Конституционного суда страны Богдан Свенчковский.

Тридцать первого января я подписал 60-страничное уведомление о законном подозрении в совершении преступления государственного переворота премьер-министром, министрами, спикером сейма, спикером сената, депутатами

Богдан СвенчковскийПредседатель Конституционного суда Польши

По его словам, после получения заявления прокурор Михал Островский начал расследование уголовного дела.

В ЕС осудили миграционную политику Туска

Члены Европейского парламента (ЕП) от Франции Фабрис Леджери и Жан-Поль Гарро жестко осудили миграционную политику премьер-министра Польши и его намерения препятствовать въезду мусульман в Европейский союз.

Сегодня, будучи премьер-министром Польши, Дональд Туск продолжает выступать против Пакта ЕС о предоставлении убежища и миграции. Однако он приветствует интерпретацию Еврокомиссии, которая позволяет государству-члену отступать от права ЕС на убежище, когда оно сталкивается с чрезвычайной миграционной ситуацией, организованной соседней третьей страной

Фабрис Леджери и Жан-Поль ГарроЧлены ЕП от Франции

В связи с этим Леджери и Гарро адресуют Еврокомиссии вопрос о ее мнении относительно взглядов Туска.

В октябре премьер-министр заявил, что Польша хочет временно приостановить предоставление убежища мигрантам. «Я буду добиваться в Европе признания такого решения», — сказал он. Политик подчеркнул, что государство должно иметь 100-процентный контроль над тем, кто въезжает в Польшу.

В марте премьеру Польши пригрозили пожизненным заключением

27 марта глава партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Туск виновен в государственном перевороте и должен сесть в тюрьму на пожизненный срок.

«Я говорю о последствиях того, что происходит в настоящее время, а это действие, подпадающее под статью 127 Уголовного кодекса о насильственной смене государственного строя», — заявил Качиньский.

По его словам, виновные в попытке госпереворота «должны попасть в тюрьму» на пожизненное заключение, и пригрозил Туску подобными мерами, поскольку «к нему эти слова тоже относятся».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия в последний раз запустила в космос ракету «Союз-2.1в». Что об этом известно?

      Глава МИД Германии обвинила Россию в диверсиях с монтажной пеной

      Замок Пугачевой в Грязи покрылся плесенью

      Ариана Гранде рассказала о борьбе с психическими расстройствами

      44-летняя Жизель Бюндхен родила третьего ребенка

      Женщина очнулась матерью после 14-минутной «смерти»

      ВСУ заминировали инфраструктуру фабрики под Красноармейском

      Раскрыта дата поступления в суд дела обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл»

      В США заблокировали одно из ключевых решений Трампа

      Акула напала на российскую туристку на любимом курорте богачей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше