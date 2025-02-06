Раскрыта условно безопасная доза алкоголя

Гастроэнтеролог Неронов: Мужчинам можно выпивать не более двух бокалов вина

Гастроэнтеролог Владимир Неронов рассказал, что условно безопасной долей алкоголя для мужчин можно назвать два бокала вина в день. Ее доктор раскрыл в беседе с РИАМО.

«Вопрос о "безопасной" дозе алкоголя остается спорным. Согласно мнениям экспертов, абсолютно безопасной дозы алкоголя не существует, и Всемирная организация здравоохранения также указывает на это. Тем не менее условно безопасной дозой считается 20 граммов чистого алкоголя в день для женщин и 30 граммов — для мужчин», — отметил врач.

Неронов объяснил, что в соответствии с этой дозировкой мужчинам можно выпивать не более двух бокалов вина, а женщинам — не более одного (150-200 миллилитров). Беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями от алкоголя необходимо отказаться, подчеркнул доктор.

Врач добавил, что даже красное вино, которое многие считают полезным из-за наличия антиоксидантов, безвредно только в ограниченном количестве. Регулярное употребление может привести к зависимости и другим проблемам со здоровьем, предупредил Неронов.

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