Российских военных доставили в Москву после украинского плена

Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие вернулись в Москву

Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие вернулись в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Отмечается, что на кадрах был запечатлен военно-транспортный самолет Ил-76МД, который вернул военных в Москву.

О масштабном обмене пленными между Россией и Украиной стало известно 5 февраля. Процедура прошла по формуле 150 на 150. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что посредничество гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Предыдущий обмен пленными между государствами состоялся 15 января. Тогда Москва передала Киеву 25 пленных военных, получив столько же российских бойцов.