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06:37, 7 февраля 2025Спорт

Тренер назвала лучшее время суток для занятий в тренажерном зале для желающих похудеть

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Мария Вереникина назвала лучшее время суток для занятий в тренажерном зале для тех, кто хочет похудеть. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Она отметила, что жир лучше всего сжигают утренние тренировки натощак. Тренер добавила. что к такому выводу пришли японские ученые.

«Оказалось, что упражнения натощак увеличивали окисление жиров в течение последующих 24 часов существеннее, чем тренировки в другие периоды дня — организм использовал жиры в качестве основного источника энергии, поскольку запасы углеводов после ночного сна были истощены. Поэтому утренние тренировки могут быть особенно полезны, если вы хотите сбросить вес или наладить обмен веществ», — объяснила она.

Ранее фитнес-блогер Роман Овчаров поделился методом достижения плоского живота. Специалист посоветовал уделить внимание тренировке мышц кора — основной группы мышц спины и бедер.

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