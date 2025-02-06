Тренер назвала лучшее время суток для занятий в тренажерном зале для желающих похудеть

Фитнес-тренер Мария Вереникина назвала лучшее время суток для занятий в тренажерном зале для тех, кто хочет похудеть. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Она отметила, что жир лучше всего сжигают утренние тренировки натощак. Тренер добавила. что к такому выводу пришли японские ученые.

«Оказалось, что упражнения натощак увеличивали окисление жиров в течение последующих 24 часов существеннее, чем тренировки в другие периоды дня — организм использовал жиры в качестве основного источника энергии, поскольку запасы углеводов после ночного сна были истощены. Поэтому утренние тренировки могут быть особенно полезны, если вы хотите сбросить вес или наладить обмен веществ», — объяснила она.

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