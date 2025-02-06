Ушел из жизни бывший заместитель министра иностранных дел России

Ушел из жизни бывший первый замминистра иностранных дел Владимир Титов

Ушел из жизни бывший первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов. Об этом сообщил председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин в Telegram-канале.

«Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами», — говорится в публикации.

Карасин рассказал, что у Титова был жесткий характер. По словам сенатора, в МИД его знали, уважали и часто побаивались. Бывший заместитель министра умел принимать и отстаивать собственные решения.

Владимир Титов был первым заместителем главы МИД России Сергея Лаврова с 2013 по 2024 год. Ранее он работал в дипломатических представительствах России в Швеции и Болгарии.

В июле 2024 года президент России Владимир Путин уволил Титова. Причина увольнения не указывалась.