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12:53, 6 февраля 2025Мир

Ушел из жизни бывший заместитель министра иностранных дел России

Ушел из жизни бывший первый замминистра иностранных дел Владимир Титов
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Ушел из жизни бывший первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов. Об этом сообщил председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин в Telegram-канале.

«Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами», — говорится в публикации.

Карасин рассказал, что у Титова был жесткий характер. По словам сенатора, в МИД его знали, уважали и часто побаивались. Бывший заместитель министра умел принимать и отстаивать собственные решения.

Владимир Титов был первым заместителем главы МИД России Сергея Лаврова с 2013 по 2024 год. Ранее он работал в дипломатических представительствах России в Швеции и Болгарии.

В июле 2024 года президент России Владимир Путин уволил Титова. Причина увольнения не указывалась.

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