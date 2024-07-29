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14:19, 29 июля 2024Мир

Уволен первый заместитель Сергея Лаврова. Чем он занимался?

Президент РФ Путин уволил первого заместителя главы МИД Владимира Титова

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин уволил Владимира Титова — первого заместителя главы МИД России Сергея Лаврова. Год назад глава государства продлевал полномочия 66-летнего Титова на этом посту.

«Освободить Титова Владимира Геннадиевича от должности первого заместителя министра иностранных дел РФ», — говорится в указе Путина. Решение вступает в силу с момента его опубликования.

Титов проработал в системе МИД более 40 лет

Причина увольнения заместителя министра иностранных дел России Сергея Лаврова не указана. О самом Титове известно, что с 2013 года он курировал отношения со странами Европы.

Титов работает в системе российского МИД около 44 лет — с 1980-х. Он успел поработать как в России, так и за рубежом. Так, в период с 1993 по 1997 годы он был советником-посланником посольства в Швеции. После этой должности ему было поручено возглавить второй европейский департамент МИД, где он проработал два года.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

В 1999 году он стал послом России в Болгарии, но после 2004 года перешел в департамент кадров МИД. После этого Титов год проработал главой департамента кадров МИД.

В мае 2023 года Путин продлил на год пребывание на госслужбе Титову, замглавы МИД РФ Сергею Вершинину, а также гендиректору внешнеполитического ведомства Сергею Вязалову.

Титов может перейти на должность в ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя может заменить на посту Владимира Титова, уволенного с поста замглавы МИД. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к российскому министерству.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

«Источники (...) прочат его на пост постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Его место, по информации, может занять постпред России при ООН Василий Небензя», — говорится в материале.

62-летний Небензя работает в системе МИД с 1983 года, а свой пост он занял в 2017 году. Он также представляет Россию при Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Постпредом России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве уже шесть лет является 73-летний Геннадий Гатилов.

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      Варвара Кошечкина
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