Россиянам назвали малоизвестные услуги по ОМС

Экономист Капустина назвала ЭКО и лечение акне среди малоизвестных услуг по ОМС

Существует ряд услуг в рамках полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), о которых мало кому известно, сообщила доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина. Она назвала их в беседе с «Лентой.ру».

«К малоизвестным медицинским услугам, которые россиянам можно получить бесплатно, обычно относятся такие услуги, как лечение акне, партнерские роды, септопластика, вагиноплатика, ЭКО, массаж в определенных случаях (после травмы и по рекомендации врача), дорогостоящие исследования, например, МРТ, маммография и тому подобное», — рассказала эксперт.

По полису ОМС, по ее словам, также можно получить путевку на санаторно-курортное лечение. Экономист уточнила, что это право имеют определенные категории граждан. Например, участники Великой Отечественной войны, ветераны и участники боевых действий, дети-инвалиды, инвалиды всех групп инвалидности.

«Получить путевку на санаторно-курортное лечение может и обычный гражданин. В таком случае, он должен обратиться к терапевту, который даст рекомендации и направит на реабилитацию после травмы или перенесенного заболевания на санаторно-курортное лечение в целях восстановления. Окончательное решение по оформлению путевки за счет средств ОМС будет принимать врачебная комиссия», — поделилась Капустина.

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