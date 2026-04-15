Российскую гимнастку предупредили из-за инцидента с флагом Украины

Гимнастку из РФ Ильтерякову могут лишить статуса из-за случая с флагом Украины

Российскую гимнастку Софию Ильтерякову предупредили из-за инцидента с флагом Украины. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

На этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходил с 28 по 30 марта в Софии, Ильтерякова заняла второе место. Победительницей соревнований стала украинка Таисия Онофрийчук. Во время исполнения гимна Украина россиянка стояла спиной к флагам, что является нарушением правил World Gymnastics.

В связи с этим специальный комитет организации вынес Ильтеряковой предупреждение. Следующий подобный инцидент с ее участием будет караться лишением нейтрального статуса.

В марте, во время юниорского чемпионата Европы по вольной борьбе в Сербии, украинец Артур Костюк сошел с пьедестала и повернулся спиной к флагам во время гимна России. Победителем соревнований стал россиянин Бозигит Исламгереев.