Украинский борец повернулся спиной к флагам во время гимна РФ

Украинский борец повернулся спиной к флагам на гимне РФ на чемпионате Европы

Украинский борец повернулся спиной к флагам во время гимна Российской Федерации на молодежном чемпионате Европы. Об этом сообщает в своем Telegram-канале первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов.

«Занявший третье место украинский борец Артур Костюк во время исполнения российского гимна развернулся спиной к флагам, тем самым проявив неуважение и к флагу своей страны. Это произошло, несмотря на вмешательство технического делегата», — написал Брюсов.

Костюк завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 86 килограммов. Первое место занял российский спортсмен Бозигит Исламгереев.

Молодежный чемпионат Европы проходит в сербском Зренянине. Это первый крупный международный турнир с 2021 года, на котором российские спортсмены соревнуются с флагом и гимном. Соответствующее решение было принято в январе 2026 года.

