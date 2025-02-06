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16:35, 6 февраля 2025Бывший СССР

В МИД прокомментировали проблемы с регистрацией Русского дома в Баку

Захарова: Рассчитываем, что ситуация с Русским домом в Баку будет разрешена
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Москва получила уведомление Азербайджана о проблемах в регистрации помещения Русского дома в Баку и рассчитывает, что ситуация будет разрешена положительно. Вопрос поиска нового помещения для представительства Россотрудничества в Азербайджане прокомментировала в ходе еженедельного брифинга представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы уже комментировали тему абсурдных обвинения в [шпионской деятельности] в адрес Русского дома в Баку. (...) Тема была вброшена, раскручена и как-то, конечно, не соответствует потенциалу наших отношений. Наше отношение к этому очевидно», — заявила дипломат.

Она добавила, что Москва готова выполнить необходимые действия для возвращения регистрации Русскому дому.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал о проблемах с регистрацией Русского дома в Азербайджане. При этом в комментарии «Ленте.ру» в пресс-службе агентства заявили, что обвинения в адрес Русского дома не выдерживают никакой критики.

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