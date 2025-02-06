В Палестине оценили идею Трампа контролировать сектор Газа

Палестина не является инвестиционным проектом, ее земли не продаются. Об этом заявил официальный представитель палестинского лидера Набиль Абу Рудейна, его слова передает агентство WAFA.
«Палестина, ее земли, история и святые места не продаются и не являются инвестиционным проектом», — подчеркнул представитель.
Абу Рудейна отметил, что права палестинцев не подлежат «какому-либо оспариванию и переговорам». Также они не являются «разменной монетой».
В начале февраля президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США готовы взять сектор Газа под контроль, провести демонтаж неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровнять территорию. При этом он предложил переселить жителей сектора Газа в две страны — Египет и Иорданию.