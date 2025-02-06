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16:34, 6 февраля 2025Мир

В Палестине оценили идею Трампа контролировать сектор Газа

Представитель президента Набиль Абу Рудейна: Палестина с ее землями не продается
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Палестина не является инвестиционным проектом, ее земли не продаются. Об этом заявил официальный представитель палестинского лидера Набиль Абу Рудейна, его слова передает агентство WAFA.

«Палестина, ее земли, история и святые места не продаются и не являются инвестиционным проектом», — подчеркнул представитель.

Абу Рудейна отметил, что права палестинцев не подлежат «какому-либо оспариванию и переговорам». Также они не являются «разменной монетой».

В начале февраля президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США готовы взять сектор Газа под контроль, провести демонтаж неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровнять территорию. При этом он предложил переселить жителей сектора Газа в две страны — Египет и Иорданию.

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