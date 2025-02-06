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15:59, 6 февраля 2025Россия

ВСУ потеряли до 205 человек убитыми во время нового наступления в Курской области

Mash: ВСУ потеряли до 205 человек убитыми во время наступления в Курской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 205 убитыми во время нового наступления в Курской области. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, Киев лишился почти 41 процента задействованных в операции военных.

Названная авторами канала цифра совпадает с данными, озвученными Минобороны в ходе брифинга о ситуации в Курской области. Как рассказали в ведомстве, за минувшие сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 205 человек, а также 3 танка, бронетранспортер, 15 боевых бронемашин и 17 автомобилей.

Ранее стало известно о новой попытке наступления ВСУ в Курской области, предпринятой Киевом. Утром 6 февраля колонна украинских войск численностью, по разным данным, от 400 до 600 человек при поддержке техники двинулась от хутора Колмаков. В Минобороны России заявили, что все атаки отражены, а населенные пункты Черкасская Конопелька и Уланок остались под контролем российских военных.

ЖЗЛ
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