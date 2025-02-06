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16:39, 6 февраля 2025Мир

Захарова высказалась о наращивании Трампом максимального давления на Иран

Захарова об указе Трампа: Россия будет укреплять сотрудничество с Ираном
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия будет продолжать укреплять сотрудничество с Ираном, и санкции этому не помеха. Таким образом официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала подписание президентом США Дональдом Трампом подписание указа, направленного на оказание максимального давления на Иран, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы собираемся продолжать работу с нашими иранскими друзьями, а также последовательно укреплять взаимовыгодное сотрудничество на всех направлениях в интересах народов обеих стран. Внешнее давление и санкции этому не помеха», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, иногда внешние ограничения способствуют укреплению двусторонних контактов. В частности, она пояснила, что бывают ситуации, когда санкции выступают как «катализатор ускорения определенных процессов».

4 февраля Трамп подписал указ о возобновлении «максимального давления» на Тегеран. При этом глава государства отметил, что принятое им решение не вызывает у него радость. Он также добавил, что хотел бы видеть Иран великой и благополучной страной, но без ядерного оружия.

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