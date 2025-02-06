Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:33, 6 февраля 2025Мир

Захарова высказалась о желании Польши участвовать в переговорах по Украине

Захарова: Страны НАТО должны показать свое стремление к переговорам
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Страны НАТО должны показать свое стремление к переговорам по конфликту на Украине, если хотят принять в них участие. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Варшава должна участвовать в мирном процессе, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это та самая Варшава и тот самый Дуда, который говорил, что нет места переговорам, что все должно решаться силой, я правильно понимаю? Это та самая Варшава и тот самый президент Польши, которые, поставляя вооружения киевскому режиму, работали на эскалацию кризиса, я правильно понимаю? А теперь — стол переговоров?», — отметила представитель ведомства.

По словам Захаровой, государства-члены Североатлантического альянса с 2022 года отвергали мирные переговоры. Она подчеркнула, что если они «созрели» для переговоров, то должны продемонстрировать это, вкладываясь своими действиями в мирный процесс.

Ранее Захарова заявила, что в вопросе урегулирования украинского конфликта от администрации президента США Дональда Трампа доносится много шума и слов, но ясности и каких-либо конкретных действий нет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский высказался об отмене запрета на переговоры с Россией

      На Украине пожаловались на глушащих мобильную связь РЭБом военкомов

      Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей»

      В Госдепе заявили о планах США продолжить предоставлять внешнюю помощь

      Польский порт обязали убрать из своей акватории стоящий там с 2017 года российский танкер

      В подполье заявили об ударах по расположению ВСУ в Сумской области

      Стало известно о покинувшем Красноармейск командовании ВСУ

      Глава МЭА рассказал о высокой цене Европы за отказ от российской энергии

      В России отказались поддаваться на уловки Запада и замораживать боевые действия на Украине

      Подросток из Финляндии незаконно пересек российскую границу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше