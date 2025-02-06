Захарова высказалась о желании Польши участвовать в переговорах по Украине

Захарова: Страны НАТО должны показать свое стремление к переговорам

Страны НАТО должны показать свое стремление к переговорам по конфликту на Украине, если хотят принять в них участие. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Варшава должна участвовать в мирном процессе, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это та самая Варшава и тот самый Дуда, который говорил, что нет места переговорам, что все должно решаться силой, я правильно понимаю? Это та самая Варшава и тот самый президент Польши, которые, поставляя вооружения киевскому режиму, работали на эскалацию кризиса, я правильно понимаю? А теперь — стол переговоров?», — отметила представитель ведомства.

По словам Захаровой, государства-члены Североатлантического альянса с 2022 года отвергали мирные переговоры. Она подчеркнула, что если они «созрели» для переговоров, то должны продемонстрировать это, вкладываясь своими действиями в мирный процесс.

Ранее Захарова заявила, что в вопросе урегулирования украинского конфликта от администрации президента США Дональда Трампа доносится много шума и слов, но ясности и каких-либо конкретных действий нет.

