Желающим поспекулировать на курсах валют россиянам дали совет

Life: Рубль укрепляется, но на рынке складывается противоречивая ситуация

Рубль перешел к росту, но в то же время на рынке складывается противоречивая ситуация, констатировали опрошенные Life.ru эксперты. Покупая доллары или евро, нельзя забывать о рисках из-за колебания курсов.

Российская валюта сейчас укрепляется, однако это совершенно не означает, что тренд сохранится надолго: валютный рынок зависит от множества факторов. Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович посоветовал сперва определиться с целью. Если она состоит в том, чтобы сохранить деньги в стабильном активе на долгий срок, то покупка валюты оправданна. «Если планируется спекуляция на колебаниях курса, тогда нужно учитывать момент входа, анализировать динамику и быть готовым к возможным убыткам», — отметил он.

Со своей стороны, частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров отметил, что при покупке иностранной валюты нужно разработать инвестиционную стратегию. «Если деньги нужны в ближайшие месяцы и есть риск волатильности, то спекулировать на курсе может быть не лучшей идеей», — полагает он. Если же речь идет о долгосрочных вложениях, хранение денег в долларах и евро — разумная идея. «Важно не паниковать, не поддаваться эмоциям и ориентироваться на фундаментальные факторы, а не краткосрочные колебания», — подытожил эксперт.

В четверг, 6 февраля, курс доллара на Форексе снижался до 96 рублей — впервые с октября 2024-го. Как говорил доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петра Щербаченко, курс доллара в феврале останется в коридоре 90-98 рублей. Стабилизации российской валюты способствовал традиционно низкий спрос на валюту, рост объемов продаж валюты импортерами для уплаты налогов и увеличение биржевых цен на нефть.