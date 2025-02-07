Арбитражный суд Москвы запретил Google судиться в Калифорнии по иску RT

«Ведомости»: Арбитражный суд Москвы запретил Google судиться в Калифорнии

Арбитражный суд Москвы запретил Google Ireland Limited ограничивать право конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского на оспаривание сделки с Google Ireland Limited в рамках дела о банкротстве ООО «Гугл». Об этом пишут «Ведомости».

Суд удовлетворил ходатайство о наложении обеспечительных мер в виде запрета ирландского офиса Google продолжать антиисковые разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния. Иск был подан конкурсным управляющим ООО «Гугл». Партнер адвокатского бюро Art De Lex юрист Артур Зурабян объяснил изданию, что рассмотрение аналогичного требования в рамках отдельного процесса по правилам ст. 248.2 АПК РФ («Запрет инициировать или продолжать разбирательство по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера») может быть исполнено в других юрисдикциях.

До этого Высокий суд Англии и Уэльса удовлетворил ходатайство американской компании о защите от исков со стороны российских телеканалов. Судья отметил, что ответчики «указывали неслыханные, поистине запредельные суммы штрафов». Речь идет о телеканалах RT, «Царьград» и «Спас».

Ранее в России оштрафовали Google на сумму более восьми миллиардов рублей за уклонение от уплаты предыдущих штрафов. Google была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»).

В октябре 2024 года стало известно, что сумма иска российских телеканалов к Google выросла до двух ундециллионов рублей. В суде подчеркнули, что компании назначили такой штраф из-за отказа восстановить доступ к аккаунтам российских СМИ на видеохостинге YouTube.

