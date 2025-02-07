Экс-тренер Овечкина оценил погоню россиянина за рекордом Гретцки

Экс-тренер Овечкина Хэнлон о погоне за рекордом: Уверен, у него все получится

Глен Хэнлон, первый тренер форварда Александра Овечкина в «Вашингтон Кэпиталс», высказался о погоне россиянина за рекордом Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводятся сайте лиги.

Хэнлон признался, что никто никогда не задумывался, что кто-то побьет рекорд Гретцки. «Думаю, еще три-четыре года назад люди сомневались, сможет ли Алекс это сделать. Я рад за него и рад за хоккей. Уверен, что у него все получится. Это здорово, когда игра может получить такой стимул», — отметил экс-наставник нападающего.

Ранее в НХЛ обновили прогноз о дате, когда Овечкин обойдет Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. Предположительно, это произойдет 10 апреля 2025-го в ходе домашнего матча «Вашингтона» с «Каролиной Харрикейнс».

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов (879) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю Гретцки составляет 15 шайб.