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11:40, 7 февраля 2025Спорт

Гашек оценил возможный допуск сборной России до Олимпиады-2026

Гашек счел огромной ошибкой возможный допуск сборной России до Олимпиады-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Petr David Josek / AP

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек оценил возможный допуск сборной России по хоккею до участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова приводит «Чемпионат».

Он счел такое развитие событий огромной ошибкой. «Олимпиада стала бы крупной рекламой российских действий. Многие люди, включая граждан России, пострадали бы. Мы не должны этого допустить», — заявил Гашек.

О недопуске сборной России к ЧМ-2026 стало известно 4 февраля. Решение о допуске команды к Олимпиаде-2026 примет Международный олимпийский комитет (МОК) после выборов президента организации.

Ранее Гашек неоднократно и резко высказывался против возвращения россиян на турниры. «Чиновники, которые это допустят, страна, которая будет принимать соревнования, будут нести прямую ответственность за множество потерянных и искалеченных жизней», — в частности, говорил чех.

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