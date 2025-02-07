Гашек оценил возможный допуск сборной России до Олимпиады-2026

Гашек счел огромной ошибкой возможный допуск сборной России до Олимпиады-2026

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек оценил возможный допуск сборной России по хоккею до участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова приводит «Чемпионат».

Он счел такое развитие событий огромной ошибкой. «Олимпиада стала бы крупной рекламой российских действий. Многие люди, включая граждан России, пострадали бы. Мы не должны этого допустить», — заявил Гашек.

О недопуске сборной России к ЧМ-2026 стало известно 4 февраля. Решение о допуске команды к Олимпиаде-2026 примет Международный олимпийский комитет (МОК) после выборов президента организации.

Ранее Гашек неоднократно и резко высказывался против возвращения россиян на турниры. «Чиновники, которые это допустят, страна, которая будет принимать соревнования, будут нести прямую ответственность за множество потерянных и искалеченных жизней», — в частности, говорил чех.