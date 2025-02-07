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14:49, 7 февраля 2025Россия

Генерал объяснил свой выход из состава комитета Госдумы по обороне

Генерал Гурулев объяснил переход в комитет ГД по региональной политике работой
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Андрей Гурулев

Андрей Гурулев. Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Андрей Гурулев, которого предлагается вывести из состава думского комитета по обороне, объяснил это особенностями своей работы. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«Полностью поддерживаю решение руководства о моем переходе из комитета по обороне в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Это, безусловно, продиктовано моей активной работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах», — написал депутат.

По его словам, особого внимания требуют проблемы регионов и местного самоуправления. Гурулев выразил надежду, что его опыт работы поможет внести значимый вклад в развитие различных инициатив и улучшение жизни людей.

7 февраля стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о выводе Гурулева из состава комитета по обороне. Депутат в 2024 году выступал за ввод налога на бездетность в России. Его помощник Адам Ислуев в декабре устроил пьяный дебош в самолете, после чего его уволили.

ЖЗЛ
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