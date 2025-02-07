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11:23, 7 февраля 2025Ценности

Известную девушку-диджея сняли с обнаженными ягодицами на пляже

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Шантель Джеффрис (слева)

Шантель Джеффрис (слева). Фото: TheImageDirect.com / Legion-Media

Диджея, модель и блогершу Шантель Джеффрис из США сняли в откровенном виде на отдыхе во Флориде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

32-летнюю знаменитость запечатлели на пляже в Майами-Бич вместе с подругой. На полученных снимках она предстала в розовом бикини, которое включало в себя топ с косточками и обнажающие ягодицы трусы.

Девушка надела очки с коричневыми линзами, миниатюрные серьги и широкое кольцо на указательный палец. Также она сделала маникюр, выбрав ярко-красный лак для ногтей.

Ранее младшая сестра австралийского дизайнера Бьянки Цензори Анджелина Цензори также обнажила ягодицы на пляже.

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