Лолите дали совет в борьбе с коммунальщиками

Розенберг: Лолита вправе взыскать с газовщиков компенсацию морального вреда

Певице Лолите не стоит отчаиваться в борьбе с коммунальщиками. Своими рекомендациями на этот счет с «Пятым каналом» поделился адвокат Евгений Розенберг.

Как сообщалось ранее, во время отдыха в Болгарии артистке позвонили из Москвы и сообщили, что по ее вине в многоквартирном доме отключили газ и горячую воду. Выяснилось, что в отсутствие Лолиты проводилась газовая проверка. Сотрудник службы зашел в квартиру без ведома певицы и якобы обнаружил там серьезную угрозу безопасности. После этого подачу ресурса отключили во всем здании на две недели.

Прежде всего, советует юрист, артистке стоит потребовать копию акта об осмотре квартиры. Если он не подтвердит обоснованность действий газовщиков, есть шанс взыскать компенсацию морального вреда. «Если окажется, что нарушения совершенно несущественные, а сотрудник газа отключил подачу всему дому почти на две недели, да еще и проник, возможно, в жилище без ее ведома, то, конечно, здесь она может обратиться в суд и взыскать и моральный вред», — рассказал Розенберг.

По мнению адвоката, ремонтные работы должны были продлиться всего несколько часов. В самом крайнем случае без газа жильцы должны были остаться не дольше чем на сутки. «Поэтому, конечно же, здесь как минимум большие вопросы остаются к службе газа», — отметил Розенберг.

Ранее коллеге Лолиты по цеху, певице Ларисе Долиной, посоветовали отказаться от попыток вернуть квартиру, которую украли мошенники. Как пояснили специалисты, несмотря на то, что сделка является спорной, в ней есть добросовестный покупатель, заплативший за жилье.