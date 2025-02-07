МИД России ответил на угрозы Трампа в адрес стран БРИКС

МИД РФ заявил Трампу, что сотрудничество БРИКС не направлено против других стран

Сотрудничество государств-участников БРИКС не направлено против других стран и имеет созидательный характер. В беседе с «Коммерсантом» угрозы президента США Дональда Трампа прокомментировали в департаменте информации и печати МИД России.

«Сотрудничество в БРИКС ориентировано на укрепление социально-экономического и человеческого потенциала участников», — отметили в МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что взаимодействие в финансовой сфере является ключевым для объединения, с целью создания устойчивых механизмов, отвечающих интересам развивающихся стран.

Уточняется, что американский лидер угрожал закрыть американский рынок и ввести пошлины против стран БРИКС, которые будут пытаться создать собственную валюту или поддерживать любую другую вместо доллара.

Ранее стало известно, что Трамп собрался значительно усложнить торговые отношения США со странами БРИКС. Он допустил введение 100-процентных таможенных тарифов на ввоз в Соединенные Штаты продукции из стран объединения.