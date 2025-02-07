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13:32, 7 февраля 2025Россия

Пасху и день Святой Троицы предложили сделать выходными в России

Депутат ГД Гусев предложил сделать Пасху и Троицу выходными днями
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что Пасху и день Святой Троицы необходимо сделать выходными днями. Об этом пишут РИА Новости.

По словам политика, соответствующий законопроект уже готовят. Пасха и день Святой Троицы выпадают на воскресенье. Именно поэтому в Госдуме предложили добавить выходной в понедельник.

Гусев подчеркнул, что это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. По его мнению, россияне смогут в выходной день провести время в кругу близких.

Ранее, в 2023 году, в Госдуму вносили законопроект, согласно которому предлагается сделать следующий за Пасхой понедельник выходным днем. Уточнялось, что мера станет свидетельством признания особой роли, которую играет православие в истории России.

Также в 2023 году в России захотели продлить майские праздники за счет новогодних каникул.

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