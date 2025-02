«Реестр ущерба» внесли в список нежелательных организаций в России

Минюст внес организацию «Реестр ущерба» в список нежелательных

Министерство юстиции России внесло организацию Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine («Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины») в список нежелательных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Организация создана под эгидой Совета Европы и находится в Нидерландах.

Ранее Генеральная прокуратура России признала «Реестр ущерба» нежелательным. Тогда сообщалось, что деятельность организации направлена на подрыв экономических основ Российской Федерации, нарушение территориальной целостности страны и дестабилизацию социально-политической обстановки.