Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:15, 7 февраля 2025Силовые структуры

«Реестр ущерба» внесли в список нежелательных организаций в России

Минюст внес организацию «Реестр ущерба» в список нежелательных
Варвара Митина (редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Министерство юстиции России внесло организацию Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine («Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины») в список нежелательных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Организация создана под эгидой Совета Европы и находится в Нидерландах.

Ранее Генеральная прокуратура России признала «Реестр ущерба» нежелательным. Тогда сообщалось, что деятельность организации направлена на подрыв экономических основ Российской Федерации, нарушение территориальной целостности страны и дестабилизацию социально-политической обстановки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ используют российские укрепления в Курской области. Среди них — местная «линия Суровикина»

      Посол Украины в Белоруссии подал в отставку

      Украинского миллиардера признали членом экстремистского объединения

      В России захотели дополнить ЕГЭ новыми критериями

      По факту агрессии британских дипломатов в сторону российской журналистки возбудили дело

      Продажи книг культового писателя упали из-за секс-скандала

      Канье Уэст заявил о власти над женой после ее голого выхода

      На Западе одобрили помощь Азербайджана Украине

      На популярном российском курорте объявили штормовое предупреждение

      Евросоюз подтвердил готовность стать свободным от энергоносителей из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше