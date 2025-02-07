Россиян предупредили о вызывающем «синдром сосны» продукте

Врач Сухорукова: Употребление кедровых орехов может вызвать головную боль

Чрезмерное употребление кедровых орехов способно вызвать «синдром сосны» — головную боль и тошноту, предупредила гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. Об особенностях этого продукта она рассказала РИА Новости.

«Потребление кедровых орехов чревато появлением "синдрома сосны" во рту. Это вкусовое расстройство развивается через 12-48 часов после употребления кедровых орехов. Оно проявляется горьким металлическим привкусом и длится две-четыре недели. При этом горечь во рту после еды может усиливаться. Кроме того, к симптомам может добавляться диарея, головная боль и тошнота», — объяснила гастроэнтеролог.

Врач предупредила, что людям с аллергией или расстройствами желудочно-кишечного тракта, например гастритом или панкреатитом, стоит быть особенно аккуратными. Сухорукова добавила, что если орехи вымочить в воде в течение ночи, то можно снизить риск появления осложнения.

Ранее Сухорукова посоветовала отказаться от творога людям с непереносимостью молочного белка. Кроме того, она предупредила, что не стоит злоупотреблять творогом людям с заболеваниями почек.