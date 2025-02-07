Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:10, 7 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали «красные флаги» при диарее

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, Герман Гандельман назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале признаки опасной для жизни диареи. Выпуск с предостережениями специалиста доступен на сайте телеканала.

Малышева напомнила, что диарея может быть смертельно опасна для детей до года и пожилых людей. По ее словам, они могут не пережить обезвоживание, к которому она приводит.

Гандельман также заявил, что высокая температура может свидетельствовать об инфекции, а боль в животе — об острой хирургической патологии. Кроме того, опасным, по словам врача, может быть понос, который длится более двух суток. «Эти все красные флаги заставят вас пойти и обратиться за квалифицированной медицинской помощью», — заключил кардиолог.

Ранее Малышева и Гандельман назвали «красные флаги» при боли в животе. Таковыми они сочли температуру, запор или рвоту. При появлении этих симптомов врачи призвали обратиться за медицинской помощью.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В магазинах сети «Светофор» выявили грубые нарушения. Торговые точки закрываются после проверок в ряде регионов России

      В ЛНР заявили об отзыве из Харькова готовившегося к боям за Купянск подразделения ВСУ

      Уролог назвал два условия для хорошей эрекции

      Откровенный наряд сестры Кейт Мосс сравнили в сети с подгузником

      Япония заявила о приверженности политике заключения мирного договора с РФ

      Украинский пленный рассказал о ликвидации колумбийских наемников

      На Солнце произошла мощная вспышка

      iPhone 16 Plus подешевел в России

      Трампу пришлось смириться с порядком России и Китая

      В Минобороны заявили о превосходстве российской бронетехники над украинской

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше