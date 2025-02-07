Россиянам назвали «красные флаги» при диарее

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, Герман Гандельман назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале признаки опасной для жизни диареи. Выпуск с предостережениями специалиста доступен на сайте телеканала.

Малышева напомнила, что диарея может быть смертельно опасна для детей до года и пожилых людей. По ее словам, они могут не пережить обезвоживание, к которому она приводит.

Гандельман также заявил, что высокая температура может свидетельствовать об инфекции, а боль в животе — об острой хирургической патологии. Кроме того, опасным, по словам врача, может быть понос, который длится более двух суток. «Эти все красные флаги заставят вас пойти и обратиться за квалифицированной медицинской помощью», — заключил кардиолог.

Ранее Малышева и Гандельман назвали «красные флаги» при боли в животе. Таковыми они сочли температуру, запор или рвоту. При появлении этих симптомов врачи призвали обратиться за медицинской помощью.