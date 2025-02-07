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11:20, 7 февраля 2025Экономика

Россиянку оштрафовали на 855 тысяч рублей за покупку машины

Mash: Россиянке назначили штраф за покупку Kia Sorento у иностранца за наличные
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Россиянку оштрафовали за приобретение машины Kia Sorento у гражданина другой страны. Об этом пишет Mash.

Как сообщает Telegram-канал, девушка купила автомобиль за 2,85 миллиона рублей у гражданина Киргизии за наличные. Она не знала о законе, который обязывал оплатить ее строго через банк. В результате девушке назначили штраф в размере 855 тысяч рублей.

Речь идет о законе «О валютном регулировании и валютном контроле». В случае его нарушения гражданину выписывают штраф в размере от 20 до 40 процентов от суммы сделки.

Ранее экономист Щербаченко рекомендовал россиянам не торопиться с покупкой машины из-за ставок по кредитам, которые достигли 21-34,8 процента. По словам эксперта, на стоимость машин также повлияло повышение утилизационного сбора и колебания курса рубля.

Известно, что в ноябре 2024 года в России выдали 82,9 тысячи автокредитов. По сравнению с октябрем это количество упало на 30,4 процента.

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