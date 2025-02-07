Российскому шестикласснику порвали селезенку в драке

В Нижневартовске шестикласснику порвали селезенку в драке, его подключили к ИВЛ

В городе Нижневартовск в Ханты-Мансийском автономном округе шестикласснику порвали селезенку в драке. Мать пострадавшего россиянина рассказала, что мальчик потерял полтора литра крови и его подключили в ИВЛ, передает Telegram-канал Ural Mash.

Женщина пояснила, что ее сына избил одноклассник. После случившегося несовершеннолетний не может ходить, говорить и даже держать ложку.

Мать пострадавшего отметила, что в школе постоянно происходят конфликты. При этом об обидчике ее сына все отзываются как о спокойном и прилежном ученике.

Региональные следователи начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области школьник под одобрительные крики избил одноклассника.

До этого в Свердловской области подросток ударил коленом в голову сверстника и попросил запечатлеть это на камеру.